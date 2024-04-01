В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта

Овраг у реки Сутолока теперь стал шире и вплотную подобрался к гаражам и частному дому. Очевидцы рассказали, что в спешном порядке пришлось отгонять припаркованные рядом машины. А местные жители поясняют, что это не первый обвал, который случился там за последнее время.
Уфимские спасатели оградили потенциально опасную территорию. Как стало известно, на месте будет проведено выездное совещание с участием представителей экстренных служб, администраций Кировского района и города. Устанавливаются все собственники гаражей.