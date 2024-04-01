В Уфе прошел «Праздник смеха и радости»

Смех – лучшее лекарство. Юным пациентам Центра детской онкологии и гематологии РДКБ провели «Праздник смеха и радости». Организации Уфы совместно с проектом «Твори добро» порадовали детей веселыми аниматорами, подарками и конкурсами, разбавив тяжелые будни длительного и болезненного лечения.

Каждая улыбка в этом центре – на вес золота. Ведь чаще эти ребята испытывают совсем другие эмоции. Но 1 апреля холл лечебного центра наполнился весельем и музыкой. «Праздник радости и смеха» детям устроили неравнодушные благотворители.

Любимые детские герои провели игры, танцы, конкурсы, волонтёры принесли подарки. Порадовать ребят пришел и Чебурашка, а главное – маленькие борцы за жизнь получили те самые радостные эмоции, которые дополняют медикаментозное лечение, ускоряя процесс выздоровления.

Среди пациентов есть и те, кто самостоятельно передвигаться пока не может. Но волонтёры не забыли и про них. У 12-летней Ульяны обнаружили онкологию год назад. Всё это время она борется с болезнью и идёт к долгожданной ремиссии.

Говорят, смех продлевает жизнь. И для юных пациентов Центра детской онкологии и гематологии РДКБ это не просто поговорка, а настоящее лекарство, которое, как уверяют родители, действительно помогает.

В новом онкоцентре РДКБ лежат дети с различной формой онкологических заболеваний и на пути к выздоровлению проходят лечение с большим количеством болезненных процедур. Всего здесь 93 койки, и, как правило, они всегда заняты.