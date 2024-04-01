В Уфе прошел «Праздник смеха и радости»

Смех – лучшее лекарство. Юным пациентам Центра детской онкологии и гематологии РДКБ провели «Праздник смеха и радости». Организации Уфы совместно с проектом «Твори добро» порадовали детей веселыми аниматорами, подарками и конкурсами, разбавив тяжелые будни длительного и болезненного лечения.
Каждая улыбка в этом центре – на вес золота. Ведь чаще эти ребята испытывают совсем другие эмоции. Но 1 апреля холл лечебного центра наполнился весельем и музыкой. «Праздник радости и смеха» детям устроили неравнодушные благотворители.
Любимые детские герои провели игры, танцы, конкурсы, волонтёры принесли подарки. Порадовать ребят пришел и Чебурашка, а главное – маленькие борцы за жизнь получили те самые радостные эмоции, которые дополняют медикаментозное лечение, ускоряя процесс выздоровления.
Среди пациентов есть и те, кто самостоятельно передвигаться пока не может. Но волонтёры не забыли и про них. У 12-летней Ульяны обнаружили онкологию год назад. Всё это время она борется с болезнью и идёт к долгожданной ремиссии.
Говорят, смех продлевает жизнь. И для юных пациентов Центра детской онкологии и гематологии РДКБ это не просто поговорка, а настоящее лекарство, которое, как уверяют родители, действительно помогает.
В новом онкоцентре РДКБ лежат дети с различной формой онкологических заболеваний и на пути к выздоровлению проходят лечение с большим количеством болезненных процедур. Всего здесь 93 койки, и, как правило, они всегда заняты.
За два месяца работы нового Центра через руки врачей прошли более 130 пациентов, один из которых уже вышел в ремиссию. На такой случай здесь есть традиция. Каждый маленький герой, победивший в нелегком сражении за жизнь – звонит в колокольчик выздоровления, чтобы поделиться своей радостью с другими.