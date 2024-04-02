В Уфе начала работу площадка фестиваля «Люди как люди»

В Уфе начала работу республиканская площадка Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля.

Участниками фестиваля стали родители, дети, а также педагоги, психологи, врачи. На площадках в эти дни проходят многочисленные мастер-классы, ярмарки, выставки творческих работ. Кроме того, отдельная площадка посвящена специальному меню питания. Также там пройдет инклюзивный концерт с участием детей, а также награждение победителей конкурса методических разработок. В республике в настоящее время насчитывается более 2 тыс. детей с расстройствами аутистического спектра.