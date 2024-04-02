В Башопере пройдёт вечер памяти режиссёра Амира Абдразакова

В Башкирском театре оперы и балета пройдет вечер памяти знаменитого режиссера Амира Абдразакова под названием «Несломленный дух». В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Амир Абдразаков стоял у истоков национального телевидения и кино Башкортостана.

Он снял первые телевизионные фильмы о традиционной культуре башкир. Это и художественные картины, и концерты, экранизации произведений национальной литературы. Почти 50 работ вошли в золотой фонд башкирского телевидения.