В Башопере пройдёт вечер памяти режиссёра Амира Абдразакова

В Башкирском театре оперы и балета пройдет вечер памяти знаменитого режиссера Амира Абдразакова под названием «Несломленный дух». В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Амир Абдразаков стоял у истоков национального телевидения и кино Башкортостана.
Он снял первые телевизионные фильмы о традиционной культуре башкир. Это и художественные картины, и концерты, экранизации произведений национальной литературы. Почти 50 работ вошли в золотой фонд башкирского телевидения.
Именно Амир Абдразаков был основателем и первым директором киностудии «Башкортостан», которая теперь уже носит его имя. В концерте примут участие многие именитые артисты, в том числе и сыновья легендарного режиссера, звезды мировой оперной сцены Ильдар и Аскар Абдразаковы.