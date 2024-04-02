В Башкирии растет количество подтопленных придомовых территорий

В Башкирии за прошедшие сутки экстренные службы получили 40 сообщений о подтоплении придомовых территорий. Общее количество таких обращений с начала паводкоопасного периода – 351. Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

За сутки максимальный подъем воды отмечается:

- на реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района. Уровень воды за сутки поднялся на 89 см, текущий уровень 340 см, выход реки на пойму при 390 см.

- на реке Уршак в районе населенного пункта Камчалытамак Давлекановского района. Уровень воды за сутки поднялся на 96 см, текущий уровень 268 см. Выход реки на пойму при 265 см.

- на реке Чермасан рядом с селом Чирша-Тартыш Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 84 см, текущий уровень 363 см. Выход реки на пойму при 465 см.

В ведомстве отметили, что на контроле остаются шесть случаев затопления (два участка дороги и четыре низководных моста) на территориях Баймакского, Хайбуллинского, Миякинского, Кушнаренковского, Чишминского и Туймазинского районов.