В Башкирии парень ударил продавщицу магазина за просьбу оплатить покупки

В Стерлитамаке воришка напал на продавщицу, которая пыталась помешать ему уйти, не оплатив покупки. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что нападавшему нет и 18 лет, вместе с ним были еще два его товарища.

По данным ведомства, на лестнице женщине нанесли удар по голове и пнули в живот. От удара она отлетела, упала на ступеньки и скатилась по лестнице вниз. Ее отправили на судебно-медицинскую экспертизу.