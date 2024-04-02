В Уфе задержали участников опасного заезда на крыше автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы распространили видео, на котором парни просят прощения за нарушение ПДД.
Об очередном инциденте на дороге сообщили неравнодушные граждане в чат-бот ГИБДД, когда заметили, как водитель Kia Optima катал пассажиров на крыше своей машины.
Полиция быстро нашла нарушителя. Им оказался 20-летний житель Кигинского района. В отношении водителя составлены несколько административных материалов. К административной ответственности привлекли и пассажиров авто.
Фото: УГИБДД МВД по РБ