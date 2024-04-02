Участник СВО из Башкирии вывел из-под обстрела противника горящий танк

Администрация Ермекеевского района Башкирии разместила пост в социальных сетях о подвиге своего земляка – механика-водителя в звании ефрейтора Фрола Ефимова.

Танк, которым управлял боец во время выполнения боевых задач в зоне СВО, был поражен вражескими ударными дронами и артиллерийским огнем. Бронированная машина получила множественные повреждения и загорелась. Военнослужащий сумел вывести поврежденный танк из-под обстрела противника, проявив мужество и героизм.

Сообщается, что ефрейтор Ефимов Фрол в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации неоднократно уничтожал из стрелкового оружия дроны ВСУ, в том числе небезызвестную «Бабу Ягу», обеспечив тем самым сохранность боевой техники своего подразделения.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, боец представлен к государственной награде – медали «За отвагу».

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.