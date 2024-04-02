В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром, чтобы обмануть ГИБДД

Инспекторы заметили подозрительный ВАЗ-2107, который просьбу остановиться проигнорировал. Началась погоня. В итоге машину удалось остановить, но водитель пересел на пассажирское сидение. В салоне авто инспекторы нашли лишь трёх пассажиров. Двоих освидетельствовали на состояние опьянения, а третий от процедуры отказался. Только после небольшого разговора пассажиры назвали настоящего водителя.