В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром, чтобы обмануть ГИБДД

В Ишимбайском районе сотрудникам ГИБДД удалось задержать водителя, который ранее был лишен водительских прав.
Инспекторы заметили подозрительный ВАЗ-2107, который просьбу остановиться проигнорировал. Началась погоня. В итоге машину удалось остановить, но водитель пересел на пассажирское сидение. В салоне авто инспекторы нашли лишь трёх пассажиров. Двоих освидетельствовали на состояние опьянения, а третий от процедуры отказался. Только после небольшого разговора пассажиры назвали настоящего водителя.
В отношении правонарушителя было составлено четыре административных материала, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения ранее лишённым прав. Водителя отстранили от управления, а автомобиль поместили на штрафную стоянку.
Фото: ГИБДД РБ.