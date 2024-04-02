В Уфе прошёл благотворительный автопробег в поддержку детей и взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Организаторами выступила одна из сетей магазинов автозапчастей совместно с благотворительным фондом «Уфимский хоспис». Автомобили участников проехали через весь город и останавливались в четырёх точках.
Туда все неравнодушные могли принести необходимые вещи: книги, средства личной гигиены, подгузники, детское пюре, смеси и каши. Кроме того, можно было принести элементы декора, например, вазы, картины, статуэтки, светильники. Об акции объявили за четыре дня. В итоге участие приняли даже жители других регионов.
В итоге более 10 легковых машин, загруженных под завязку, прибыли в хоспис. В таком формате акция проходит впервые. Главная цель – чтобы как можно больше людей узнали о том, как можно поддержать подопечных хосписа. Организаторы намерены проводить автопробег на регулярной основе, а также открыть на территории торговых точек пункты сбора помощи хоспису.