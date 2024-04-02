В Уфе прошёл благотворительный автопробег

В Уфе прошёл благотворительный автопробег в поддержку детей и взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Организаторами выступила одна из сетей магазинов автозапчастей совместно с благотворительным фондом «Уфимский хоспис». Автомобили участников проехали через весь город и останавливались в четырёх точках.

Туда все неравнодушные могли принести необходимые вещи: книги, средства личной гигиены, подгузники, детское пюре, смеси и каши. Кроме того, можно было принести элементы декора, например, вазы, картины, статуэтки, светильники. Об акции объявили за четыре дня. В итоге участие приняли даже жители других регионов.