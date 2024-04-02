В Уфе закончился республиканский турнир по мини-футболу

В минувшие выходные в Уфе определилась команда чемпионов республики по мини-футболу. В течение полугода за звание сильнейших боролись 10 коллективов. Их разделили на две лиги – золотую и серебряную.
В Башкортостане мини-футбол – один из самых любимых видов спорта. Вот и в дни заключительного тура республиканского чемпионата в Аграрном университете зрительские места не пустовали. Полные трибуны болельщиков поддерживали своих друзей, знакомых и родственников.
Командам необходимо было пройти два этапа. Изначально спортсмены проводили матчи по круговой системе, после чего коллективы разделили на две лиги. В «золотой» сыграли занявшие с 1 по 5 место, в «серебряной» с 6-го по 10-е.
Победителем серебряной лиги стала команда «Витязь-ГТУ». Накануне они одержали победу над «Атлетиком – УГНТУ» 11:7. Но самой эмоциональной и напряженной как для зрителей, так и для спортсменов стала встреча между «Атлетиком» и «Элит-Строем», в которой и определялся чемпион.
Коллектив «Атлетик» из Авдона с ноября не проиграл ни одного матча. С этой победной серией команда подошла к финалу. В первой двадцатиминутке «Атлетик» пропустил два мяча в своих ворота. Но затем команде из Авдона удалось перевернуть ход игры, одержать победу со счетом 5:4 и поднять кубок победителей.
В завершении мероприятия команды были награждены грамотами и медалями. Теперь коллектив из Авдона в начале апреля отправятся защищать честь нашей Республики на межрегиональный турнир в город Пермь.