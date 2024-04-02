В Уфе закончился республиканский турнир по мини-футболу

В минувшие выходные в Уфе определилась команда чемпионов республики по мини-футболу. В течение полугода за звание сильнейших боролись 10 коллективов. Их разделили на две лиги – золотую и серебряную.

В Башкортостане мини-футбол – один из самых любимых видов спорта. Вот и в дни заключительного тура республиканского чемпионата в Аграрном университете зрительские места не пустовали. Полные трибуны болельщиков поддерживали своих друзей, знакомых и родственников.

Я посмотрел сегодня на мастерство ребят, ну не так дорого стоит мини-футбольный спорт. Нам все-таки нужно учитывать, что у нас такие ребята растут, многие играют в супер-лиге. Надо все-таки создавать условия, мы будем думать об этом. Рустем Ахмадинуров, советник Главы Республики Башкортостан по спорту, председатель экспертного совета по спорту

Командам необходимо было пройти два этапа. Изначально спортсмены проводили матчи по круговой системе, после чего коллективы разделили на две лиги. В «золотой» сыграли занявшие с 1 по 5 место, в «серебряной» с 6-го по 10-е.

Раньше мы просто проводили в 2-3 лиги, а сейчас решили объединить, сделать более качественно. Чтобы команды могли расти и наши молодые футболисты 16-летние и 17-летние могли получать какой-то опыт. Никита Сурначёв, главный судья чемпионата Республики Башкортостан по мини-футболу

Победителем серебряной лиги стала команда «Витязь-ГТУ». Накануне они одержали победу над «Атлетиком – УГНТУ» 11:7. Но самой эмоциональной и напряженной как для зрителей, так и для спортсменов стала встреча между «Атлетиком» и «Элит-Строем», в которой и определялся чемпион.

Поэтому ребятам сегодня желаем удачи, успехов. Действительно, Башкортостан – спортивный регион. Поэтому будем болеть за ребят. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Коллектив «Атлетик» из Авдона с ноября не проиграл ни одного матча. С этой победной серией команда подошла к финалу. В первой двадцатиминутке «Атлетик» пропустил два мяча в своих ворота. Но затем команде из Авдона удалось перевернуть ход игры, одержать победу со счетом 5:4 и поднять кубок победителей.

По началу, им удалось хорошо начать, создали очень много моментов, забили нам два гола, но ребята нам многие собрались, перевернули игру и сравняли счет. Дальше уже немного качели были, гол в одни ворота, гол в другие. Виктор Сафаров, тренер мини-футбольной команды «Атлетик»