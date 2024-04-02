В Уфе искать пропавших подростков могут с помощью беспилотников

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о продолжении поисков пропавших подростков.

Фото №1 - В Уфе искать пропавших подростков могут с помощью беспилотников

Напомним, 30 марта 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов ушли гулять в лес на улице Шафиева. До сих пор подростки домой не вернулись. 31 марта на берегу были найдены рюкзаки мальчиков.

К поиску пропавших могут подключить беспилотные летательные аппараты. Район облета – лесной массив и садовые некоммерческие товарищества Октябрьского и Орджоникидзевского районов, береговая линия реки Белой.

О подозрительных БПЛА, особенно если граждане заметили их рядом с промышленными объектами, объектами с массовым пребыванием людей, необходимо сообщать в экстренные службы по номерам: 112, 102.

Фото №2 - В Уфе искать пропавших подростков могут с помощью беспилотников

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят сообщить по номерам 112 и 8-800-700-54-52.

Приметы Павла: рост 150 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Был одет: синяя куртка, зеленые штаны, синие сапоги, зеленая шапка.

Приметы Дамира: рост 145 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: черная куртка, синие спортивные штаны, синие сапоги.

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