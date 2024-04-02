Предпринимательница из Башкирии открыла пекарню

Сейчас в пекарне Анисы Ахтямовой трудятся 10 сотрудников. В её планах – построить новую пекарню в деревне Даутово. Этот вопрос уже обсудили на «Предпринимательском часе» в администрации Абзелиловского района. Для реализации нового бизнес-проекта помогут подобрать подходящий земельный участок.