Предпринимательница из Башкирии открыла пекарню

Аниса Ахтямова, предпринимательница из Башкирии, продолжает активно развивать свой бизнес. Ещё в ноябре 2022 года она представила в администрацию Абзелиловского района проект по открытию пекарни в селе Аскарово.
Специалисты на «Предпринимательском часе» посоветовали бизнес-вуман участвовать в программе развития субъектов МСП. Это позволило возместить часть расходов на приобретение необходимого оборудования.
За короткое время Аниса Ахтямова открыла пекарню «Чак-чак», наладила производство и сбыт продукции. Благодаря финансовой поддержке на приобретение двух малотоннажных грузовиков от Региональной лизинговой компании РБ предпринимательница стала поставлять свежую выпечку в близлежащие деревни и соседние районы.
Сейчас в пекарне Анисы Ахтямовой трудятся 10 сотрудников. В её планах – построить новую пекарню в деревне Даутово. Этот вопрос уже обсудили на «Предпринимательском часе» в администрации Абзелиловского района. Для реализации нового бизнес-проекта помогут подобрать подходящий земельный участок.