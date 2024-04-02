В Башкирии провели операцию с охлаждением тела пациентки

Врачи Республиканского кардиологического центра провели редкую операцию. Специалисты охладили тело пациентки до 30 градусов.
Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, женщина с врожденным пороком сердца всю жизнь наблюдалась у кардиологов. Однако недавно пациентка пожаловалась на участившиеся боли в груди, слабость и кашель. У женщины обнаружили гигантскую аневризму размером 6 см. Она распространилась на левую и правую сонные артерии.
Сейчас пациентку перевели из реанимации в отделение. Чувствует она себя хорошо, впереди ее ожидает процесс реабилитации.