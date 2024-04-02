В Башкирии провели операцию с охлаждением тела пациентки

Бригада врачей прооперировали пациентку по «золотому стандарту». Именно так говорят о специальной операции Бенталла де Боно, во время которой удалили расслоенный сосуд и установили вместо него протез. Кроме того, для нормализации ритма сердца женщине в ходе этой же операции установили кардиостимулятор. Сложная операция длилась три часа и проходила с использованием искусственного кровообращения при охлаждении тела до 30°С.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ