В БГПУ открылась вторая фотовыставка «Донбасс-2023»

Она состоит из работ военного фотокорреспондента Владимира Аносова, снятых в зоне СВО. Проект реализуется уфимским филиалом «Российской газеты», который является официальным изданием Правительства России, совместно с БГПУ.

На снимках, которые представлены на выставке, запечатлены события, происходившие почти год назад в Мариуполе, Донецке, Луганске и многих других. 35 фотографий, и в каждом кадре запечатлена новейшая история Донбасса – пронзительно откровенная и честная. Это кадры, увиденные глазами военкора «Российской газеты» на передовой.

Владимир Аносов – бывший кадровый военный, майор запаса. Окончил военное училище, служил в авиации, участвовал в двух чеченских кампаниях. В журналистику пришел после увольнения из рядов Вооруженных сил.