В Башкирии завершился фестиваль-конкурс «Сыңрау торна»

В Дуванском районе завершился республиканский фестиваль-конкурс башкирского фольклора «Сыңрау торна» («Журавлиная песнь»). В нём приняли участие порядка двух десятков коллективов со всего Башкортостана.

Главная цель фестиваля – сохранение и развитие традиционной культуры башкирского народа и приобщение подрастающего поколения к основам национального хореографического, музыкального и устно-поэтического творчества.

В течение двух дней каждый коллектив представлял инсценировку того или иного обряда: сбор приданного невесты, наречение имени ребенка, сватовство. В каждом районе республики есть свои особенности исполнения того или иного обряда. По итогам конкурса победу одержали представители Мечетлинского района.