В Башкирии пациентке провели сложную операцию на сердце

В Уфе женщине провели сложную операцию на сердце. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.

Жительнице Бураевского района с рождения был диагностирован порок сердца. Всю жизнь женщина наблюдалась у врачей, но в последнее время ее начали беспокоить боли в груди, слабость и кашель. Врач направил пациентку на обследование в кардиоцентр.