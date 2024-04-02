В Башкирии пациентке провели сложную операцию на сердце

В Уфе женщине провели сложную операцию на сердце. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии. 

Фото №1 - В Башкирии пациентке провели сложную операцию на сердце

Жительнице Бураевского района с рождения был диагностирован порок сердца. Всю жизнь женщина наблюдалась у врачей, но в последнее время ее начали беспокоить боли в груди, слабость и кашель. Врач направил пациентку на обследование в кардиоцентр. 

После проведения ЭХОкг, врачами было принято решение оперировать женщину, так как обследование показало наличие гигантской аневризмы. В ходе операции пациентке был установлен кардиостимулятор. Во время операции врачи понизили температуру тела больной до 30 градусов и использовали искусственное кровообращение. В настоящее время женщина проходит реабилитацию. 

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