В Башкирии появился риск подтопления придомовых территорий

В ближайшие сутки есть риск затопления 9 придомовых территорий в селе Миякитамак Миякинского района. Об этом сообщает Управление МЧС по республике. Причина – подъём уровня воды на р. Мияки.

За минувшие сутки в МЧС поступило 40 сообщений о подтоплении. Большая вода местами захватила дороги. Перелив наблюдается в Баймакском и Чишминском районах. Подтопило и низководные мосты в четырёх муниципалитетах. К примеру, река Таналык сейчас течет на высоте 60 см над мостом в селе Таштугай Хайбуллинского района.