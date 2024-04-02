В Уфе полиция задержала пару, промышляющую кражами

В полицию Уфы и Уфимского района обратились несколько жителей с заявлением о краже. По данным МВД по РБ, кражи в частных домах произошли в Михайловкае, Зубово, Жуково и Дорогино.

В ходе розыскных мероприятий, сотрудниками правоохранительных органов были установлены личности подозреваемых. Ворами оказались 34-летний житель Благовещенского района и его 35-летняя супруга. В ходе обысков у пары изъяли часть украденного.