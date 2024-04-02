В Уфе обсудили предстоящую премьеру спектакля «Брат Чичиков»

В год 215-летия со дня рождения Николая Гоголя Национальный молодёжный театр представит инсценировку заслуженного работника культуры Башкортостана Мусалима Кульбаева. В основу спектакля положено знаменитая поэма Гоголя «Мертвые души».

Многим сюжет произведения известен со школьной скамьи: бывший чиновник путешествует по России и скупает крестьян, которые уже умерли, но по документам числятся живыми. Постановка осуществляется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Спектакль можно будет увидеть 5 и 6 апреля.