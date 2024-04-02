В Уфе состоялся турнир по волейболу памяти диктора Ахата Муртазина

Соревнования уже стали хорошей традицией и прошли в этом году в пятый раз. Любимым видом спорта Ахата Муртазина был волейбол. Поэтому его друзья и коллеги встречаются именно на волейбольной площадке.
«Золотой голос республики», а именно так называли легендарного Ахата Муртазина, всегда находил время для спортивных соревнований. Несмотря на то, что на протяжении почти сорока лет он начинал свой рабочий день ранним утром и заканчивал уже ночью. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. С тех пор волейбольный турнир среди средств массовой информации, одним из организаторов которого был Ахат Муртазин, стал носить его имя.
Ахат Муртазин был настоящим любителем спорта. Занимался плаванием, но больше всего любил волейбол. Турнир его памяти собирает, прежде всего, коллег-журналистов. По традиции на площадку стадиона «Динамо» вышли коллективы радио «Юлдаш», телеканалов БСТ и ГТРК «Башкортостан 24», издательского дома «Башкортостан» и звёзд башкирской эстрады.
Впервые на турнир заявилась ещё одна команда – «Туғандар», это сборная родственников Ахата Муртазина. Собрал её сын легендарного диктора Салават, который уже третий год подряд играет в турнире.
Победителями турнира стала команда ГТРК «Башкортостан», на второй строчке расположились дебютанты соревнований «Туғандар», ну а волейболисты телеканала БСТ стали третьими.