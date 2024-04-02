В Уфе состоялся турнир по волейболу памяти диктора Ахата Муртазина

Соревнования уже стали хорошей традицией и прошли в этом году в пятый раз. Любимым видом спорта Ахата Муртазина был волейбол. Поэтому его друзья и коллеги встречаются именно на волейбольной площадке.

«Золотой голос республики», а именно так называли легендарного Ахата Муртазина, всегда находил время для спортивных соревнований. Несмотря на то, что на протяжении почти сорока лет он начинал свой рабочий день ранним утром и заканчивал уже ночью. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. С тех пор волейбольный турнир среди средств массовой информации, одним из организаторов которого был Ахат Муртазин, стал носить его имя.

Ахат Муртазин – не просто золотой голос, это золотое достояние республики, такие люди как он рождаются раз в столетие, и на моём веку таких людей не будет точно. Был великим человеком и профессионалом. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Ахат Муртазин был настоящим любителем спорта. Занимался плаванием, но больше всего любил волейбол. Турнир его памяти собирает, прежде всего, коллег-журналистов. По традиции на площадку стадиона «Динамо» вышли коллективы радио «Юлдаш», телеканалов БСТ и ГТРК «Башкортостан 24», издательского дома «Башкортостан» и звёзд башкирской эстрады.

Знаковое событие для всех нас, радио, журналистов, родных, сам турнир Кубок Радио проводится давно, больше 10 лет, мы всегда принимаем участие, становимся победителями и призёрами, собираемся дальше продолжать начатое. Филюс Кунафин, главный инженер АО ТРК «Башкортостан»

Впервые на турнир заявилась ещё одна команда – «Туғандар», это сборная родственников Ахата Муртазина. Собрал её сын легендарного диктора Салават, который уже третий год подряд играет в турнире.

Приняли решение накануне турнира, было решение выдвинуть команду, она состоит из наших братьев, мужей, сестёр наших, самые близкие родственники, кто умеет играть в волейбол. Салават Муртазин, сын Ахата Муртазина, игрок команды «Туғандар»