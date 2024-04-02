Паводок в Башкирии: что нужно знать жителям республики

В республику приходит большая вода. Как развивается ситуация? Насколько сильно растет уровень воды в реках республики? Куда обращаться, если обнаружили воду в подвале? Попадает ли ваш населенный пункт в зону прогнозируемого паводка?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят представители профильных министерств и ведомств Башкортостана в ходе брифинга. Смотрите трансляцию на телеканале БСТ, а также в соцсетях телеканала, ЦУР Башкортостана и Правительства республики.

Готова ли Башкирия к паводку?

По поручению Радия Хабирова в республике организована работа по подготовке к половодью. Утвержден план мероприятий, а также собрана противопаводковая комиссия. Традиционно за основу берут худший сценарий, при котором в зону затопления попадают 86 тысяч человек. Так нужно, чтобы республика была готова ко всему. Уже проведено несколько заседаний комиссий по ЧС, где всем ведомствам поставлены задачи заблаговременно подготовиться к половодью. С 15 марта по 1 апреля проведены строевые смотры, проверена готовность техники. В республике в противопаводковых мероприятиях задействовано более 15 тысяч человек, 3000 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты. Всегда готов к вылету пожарный спасательный вертолет Ка-32. В течение двух часов по любому сигналу готова выехать на место происшествия аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (100 человек личного состава, 20 единиц техники, в том числе комплекс беспилотных летательных аппаратов).

Какой прогноз дают синоптики?

На реках республики начинается разрушение льда. На реках Усень и Мелеуз вода уже очистилась ото льда. На остальных реках лед только начинает двигаться. Высокие уровни воды ожидаются в верховьях Белой, на остальных реках уровень воды должен быть в норме. На степных реках также растет уровень воды, на данный момент он находится на уровне 60-330 сантиметров.

Насколько развитие паводка зависит от температурного режима в ближайшие дни?

Сейчас погода аномально теплая. Повышенная температура ожидается со 2 по 5 апреля - на 3-7 градусов выше нормы. Конечно, в дальнейшем ожидается спад температур. В 20-х числах апреля максимального уровня достигнут реки Уфа и Белая.

Как определяют зоны подтопления в населенных пунктах?

На сегодня таких зон 228. Все эти населенные пункты отработаны в соответствии с заявками от муниципалитетов. По 218 населенным пунктам уже готовы зоны подтопления, еще 10 будут отработаны в ближайшее время.

Какие меры профилактики предпринимает МЧС?

Специалисты уже провели соответствующие проверки. Комиссия проверяла все системы и службы на готовность к паводковой ситуации. Согласно акту комиссии, регион готов к паводку. В соответствии с прогнозом республиканского Гидрометцентра разработаны 150 моделей, в которых указано, в какие зоны может прийти большая вода. Именно там и были проведены профилактические мероприятия, в том числе подворовые обходы. Определены согласно прогнозам 28 населенных пунктов, которые могут быть отрезаны водой. При необходимости здесь будут установлены посты, организовано дежурство людей и техники, создан резерв продуктов питания, медикаментов.

Можно ли следить за уровнем рек онлайн?

Специалисты регионального Госкомитета по ЧС сделали так, чтобы жители могли в реальном времени посмотреть уровень воды на гидропостах, которые установлены на 54 реках и 3 водохранилищах Башкирии. Речь идет о системе гидромониторинга. Система также формирует прогноз на ближайшие 14 дней. Сделать это просто - достаточно зайти на сайт ведомства, кликнуть на баннер и перейти к конкретному гидропосту. Подъемы воды сейчас, например, наблюдаются на реке Уршак.

В этом году в 8 районах провели взрывные работы, а кроме этого - чернение льда. Места для таких взрывов, к слову, выбираются в соответствии с прогнозами синоптиков, а также учитывается наличие гидросооружений. Например, мостов.

Как работают с людьми, которые проживают в зоне подтопления?

По всем районам созданы временные штабы. Ежегодно, как правило, подтапливает одни и те же места республики, поэтому у специалистов есть в том числе и списки маломобильных граждан, которым может понадобится помощь. Вывезти детей и стариков, поднять вещи на второй этаж, эвакуировать скот - в этом спасатели помогают людям, которые находятся в зоне возможного подтопления. Людям также напоминают: при покидании жилища, необходимо отключить газ и свет.

Можно ли пить воду во время паводка?

Существуют риски инфекционного характера, например - значительное ухудшение воды. Уже сейчас Роспотребнадзор разослал водоканалам рекомендации по усилению контроля питьевой воды. Проведено более 5000 исследований. Конечно, не соответствующие пробы есть, они отрабатываются. Главное, что нужно запомнить: определить качество воды можно только в лабораторных условиях. Результаты проверок качества воды можно увидеть на интерактивной карте, которую каждый желающий может найти на сайте Роспотребнадзора Башкирии. На этой карте можно посмотреть качество воды конкретно в вашем населенном пункте.

Чем можно заразиться во время паводка?

Каждый год есть определенные риски. Это и дизентерия, гепатит А и тд. Специалисты советуют принимать в пищу бактериофаги, а также необходима специальная вакцинация. Жители могут самостоятельно проводить проверки на собственной территории, единственное: лаборатории должны быть аккредитованы. И главный момент: народных методов проверки воды не существует, ведь воду проверяют по 60 параметрам. Тем более, нельзя обеззараживать воду марганцовкой.

А страдают ли животные?

Да, безусловно. Есть и неочевидная опасность: мыши прячутся от паводка в домах, отсюда у людей может появиться мышиная лихорадка. Это серьезное заболевание, поэтому стоит быть на чеку.

Привезут ли питьевую воду в зону подтопления?

Да, эту помощь осуществляют ежегодно. Кроме того, работает специальный волонтерский штаб, с волонтерами можно связаться круглосуточно по номеру: 8-800-201-89-03.

Какова ситуация на гидротехнических сооружениях Башкирии? Как от них зависит половодье?

Нужно понимать, что любое гидротехническое сооружение - потенциально опасный объект. Угроза здесь присутствует круглый год. Сейчас в Башкирии находится 491 гидротехническое сооружение, из них 27 - в ведомстве республики. В зависимости от периода года уровень воды здесь регулируется. В половодье воду опускают на “мертвый” уровень: это минимальный уровень воды, при котором может работать гидротехническое сооружение. После весеннего половодья этот уровень поднимают до нормального.

Что показывают облеты территории на вертолетах?

Вид сверху помогает понять, где нужно нарастить группировки спасателей. Сверху все видно: ледовые заторы, прохождение льда под мостами. Так, в этом году благодаря летающему оперативному штабы были приняты решения по взрывным работам в Белорецком и Архангельском районах.

Как обстоят дела со специальной техникой в Башкирии?

За последние в регионе 5 лет созданы новые спасательные отряды, приобретено порядка 200 единиц техники: автомобили, плавсредства и многое другое. Из бюджета республики на приобретение техники выделили около 400 млн рублей. В том числе в регионе появился пожарно-спасательный вертолет - такой есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Привлекают ли гражданскую технику в половодье?

Да, гражданская техника учитывается в общей статистике. Жители республики проходят специальную подготовку и участвуют в мероприятиях в качестве волонтеров.

Как быстро жители Башкирии получат помощь в случае прихода большой воды?

В республике созданы 8 специальных отрядов, в их распоряжении есть в том числе и аэроглиссеры на воздушных подушках. Всю технику применяют по принципу “кто ближе находится”, то есть к месту ЧС едет тот отряд, который находится ближе. В течение часа, согласно принципу “золотого часа”, жители должны получить необходимую помощь. На вооружении имеется вся необходимая техника, в том числе плавающий транспортер, который может перевозить до 70 человек одновременно, и плавающий транспортер, предназначенный для тушения пожаров в зоне затопления, автомобиль ТРЭКОЛ, оборудованный шинами низкого давления, за счет чего он также может плавать.

Когда рыбакам нельзя выходить на лед?

Если толщина льда менее 7 сантиметров - нахождение на льду опасно. За выход на тонкий лед в том числе предусмотрены штрафы.

Какая техника уже пригодилась во время паводка в этом году?

Уже было задействовано судно на воздушной подушке при взрывных работах, которые провели совместно с военными. Оно же, кстати, сейчас задействовано на поиске двух подростков в Уфе, которые пропали 30 марта. С помощью судна, к слову, нашли сапог, который предположительно принадлежит одному из мальчиков.

Как МЧС моделирует паводок?

Специалисты получают прогноз синоптиков, а после этого специальная программа моделирует возможный паводок. На карте можно увидеть затопления вплоть до конкретного дома. Кстати, вы также можете увидеть смоделированную ситуацию на сайте МЧС - там представлено более 150 моделей.

Где организованы пункты временного проживания людей?

Во всех районах подготовлено 276 таких пунктов, которые позволят разместить до 37 тысяч человек. Жители Башкирии могут узнать расположение пунктов через систему “Паводок 2.0”, там же можно и связаться с пунктами по телефону. Нет ни одного района, где не было бы такого пункта. В пунктах есть запасы воды, продуктов, есть врачи, помещения для женщин, детей и пожилых людей.

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