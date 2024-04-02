На брифинге в эфире телеканала БСТ обсудили ситуацию с паводком в Башкирии

Паводок начнётся раньше обычного. Такие прогнозы дают в Башгидромете. Причина — аномальное потепление в самом начале апреля. Погода будет на 7 °C выше нормы. Ситуацию с весенним половодьем сегодня обсудили на брифинге в эфире телеканала БСТ.
Были задействованы руководители экстренных ведомств, а также Роспотребнадзора и Минэкологии. В Башгидроме рассказали, что негативные прогнозы касаемо Зауралья, где уровень реки Урал ожидается выше нормы на 50-100 см.
Как отмечают в Правительстве, при наихудшем сценарии подтопленными могут быть более 22 тыс. домов в 313 населенных пунктах. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. В случае необходимости в районах бедствия будут также организованы подвозы питьевой воды.
В Госкомитете по ЧС рассказали, что превентивные мероприятия уже завершены, речь, в частности, о взрывных работах на реках и чернении льда. Сейчас идет мониторинг. В Роспотребнадзоре тем временем предупредили о возможных рисках роста различных заболеваний в зонах подтопления. Это связано в том числе с распространением различных грызунов возле жилищ.