На брифинге в эфире телеканала БСТ обсудили ситуацию с паводком в Башкирии

Паводок начнётся раньше обычного. Такие прогнозы дают в Башгидромете. Причина — аномальное потепление в самом начале апреля. Погода будет на 7 °C выше нормы. Ситуацию с весенним половодьем сегодня обсудили на брифинге в эфире телеканала БСТ.

Были задействованы руководители экстренных ведомств, а также Роспотребнадзора и Минэкологии. В Башгидроме рассказали, что негативные прогнозы касаемо Зауралья, где уровень реки Урал ожидается выше нормы на 50-100 см.

С 15 марта по 1 апреля были проведены республиканские и муниципальные осмотры техники. На этот период у нас подготовлены силы и средства, а это более 15 тыс. человек, более 3 тыс. единиц спецтехники. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Как отмечают в Правительстве, при наихудшем сценарии подтопленными могут быть более 22 тыс. домов в 313 населенных пунктах. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. В случае необходимости в районах бедствия будут также организованы подвозы питьевой воды.