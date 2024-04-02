В Уфе четвёртые сутки ищут пропавших мальчиков

В Уфе четвёртые сутки идут поиски двух пропавших подростков – Павла Паличева и Дамира Адигамова. Они пропали в лесном массиве в районе шестой пристани Уфы. Над территорией Затона и северной части столицы летали дроны и БПЛА самолетного типа, которые подняли в воздух спасатели.

В ходе обследования русла Белой был найден сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Он находился в 500 метрах от ранее найденных рюкзаков школьников. В этой части реки проводятся водолазные работы. Сотрудники МЧС, МВД, кинологи и волонтеры занимаются поиском школьников уже трое суток. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. В поисковом штабе работают и следователи.