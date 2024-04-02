В Уфе подвели итоги сотрудничества Башкирии с Беларусью

Сегодня отмечается значимая дата – День единения народов России и Беларуси. В этот день в 1996 году президенты обоих стран подписали договор, который заложил основу для взаимной интеграции наших государств. Сегодня в Уфе состоялся концерт, подвели итоги сотрудничества, в том числе и с Башкортостаном.

Вот он пример подлинного единства. На российско-белорусском празднике представители самых разных национальностей, что не мешает им находить, что называется, общий язык. В единстве и согласии они живут на территории Башкортостана, ставшего для каждого из них домом.

Более четверти века назад, 2 апреля 1996 года, был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Тогда стороны условились объединить материальный и интеллектуальный потенциал своих государств для подъёма экономики и уровня жизни народов. Для достижения этих целей активно трудятся в регионах, и в Башкортостане в том числе.

Возможно, поэтому регионы так легко выстраивают диалог между собой. Башкортостан выстраивает тесные взаимоотношения с Гомельской областью. Речь, в частности, об организации сборочного производства техники таких крупных белорусских предприятий, как МТЗ, «Гомсельмаш» и Мозырский машиностроительный завод.

По образному определению нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, на пространстве от Бреста до Владивостока существует одно Отечество, но два государства. И мы, все живущие по обе стороны символической границы, твердо в этом убеждены. А сегодня мы еще теснее сплотились для противостояния коллективному Западу и его попыткам разделить и уничтожить славянский мир, лишить наше государство суверенитета и независимости. Иван Крупко, председатель гомельского облисполкома

Тесные связи между Минском и Уфой, которые являются городами-побратимами. Минский автозавод и Уфимское трамвайно-троллейбусное предприятие реализуют проект по созданию принципиально нового троллейбуса. Опыт белорусской столицы интересен и в сфере строительства, и в работе жилищно-коммунального хозяйства.

Аграрии республики активно приобретают белорусские тракторы и комбайны для проведения весенне-полевых работ. Кроме того, под Уфой уже заработало предприятие «Амкодор», которое производит зерносушильные комплексы. На очереди — еще один завод, с конвейеров которого будет сходить коммунальная техника.