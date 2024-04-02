В Уфе в Молодежном театре пройдет премьера спектакля

Театральная премьера в Уфе. Актеры Молодежного театра представят зрителю свою версию постановки «Мертвые души». Спектакль посвящен 215-летию со дня рождения автора мировой классики Николая Гоголя. Постановка осуществляется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».
Сцену за сценой актеры молодежного театра выверяют свои реплики и движения. Всё для того, чтобы достичь той самой ноты напряжения и дать прочувствовать зрителю весь спектр эмоций.
Режиссёром задумана очень динамичная постановка. Танцы сменяются напряженным сюжетом и психологическими сценами. Особую атмосферу создают подвижные декорации и свет.
Произведение Николая Гоголя живет вне времени, и сейчас можно, и даже нужно проводить параллели между тем миром и современным. Сейчас здесь проходят финальные репетиции постановки «Мертвых душ». Спектакль с новым прочтением выйдет под названием «Брат Чичиков». Премьера состоится 5 и 6 апреля в Национальном молодежном театре им. Мустая Карима.