Сегодня в Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие более двухсот атлетов. Все они отобрались на межрегиональных стартах. Также конкуренцию им составят спортсмены из Республики Беларусь.
Ранее в центре гимнастики республики проводились первенство и чемпионат округа, а также первенство страны среди юношей. В церемонии открытия приняли участие прославленные гимнасты — олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
Республику Башкортостан на первенстве представят три спортсмена. У юниоров выступит Глеб Редькин, у девушек честь региона будут защищать Ирина Рогожина и Камилла Абдрашитова. В Уфе спортсмены выступят по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Квалификационные соревнования у юниоров начнутся завтра.