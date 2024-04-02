В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

Сегодня в Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие более двухсот атлетов. Все они отобрались на межрегиональных стартах. Также конкуренцию им составят спортсмены из Республики Беларусь.

Ранее в центре гимнастики республики проводились первенство и чемпионат округа, а также первенство страны среди юношей. В церемонии открытия приняли участие прославленные гимнасты — олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Огромное количество участников, представлено 42 субъекта. Что очень важно для нас, о чём мы сегодня ещё говорим, Республику Башкортостан представляют наши спортсмены, и это для нас очень большая ответственность. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан