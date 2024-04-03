В Уфе в жуткой аварии погибли два человека

Рано утром в Уфе в результате ДТП скончались два человека. По данным пресс-службы республиканской ГИБДД, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 на большой скорости двигался по улице 50 лет Октября.

На пересечении с улицей Мингажева он хотел проехать на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Polo, который в этот момент ехал по этой же улице. От удара отечественную легковушку отбросило на металлическое ограждение, после чего машину врезалась в дерево.

На место выезжали экстренные службы, в том числе сотрудники поисково-спасательного отряда, пожарные МЧС России, бригады скорой помощи. Спасатели УГЗ Уфы при помощи гидравлического инструмента деблокировали погибшего из салона отечественной легковушки. пресс-служба УГЗ по г. Уфе

В результате аварии водитель ВАЗ-2114, 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Его пассажир – во время оказания ему медицинской помощи. Водителя Volkswagen осмотрели медики.

По факту ДТП проводится проверка.