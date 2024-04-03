В Башкирии за сутки зафиксировали подтопление 65 территорий

Представители Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные ведомства контролируют ситуацию с весенним паводком в регионе. За сутки поступило 65 сообщений о подтоплениях придомовых территорий. Всего с начала паводкоопасного периода поступило уже 416 обращений.