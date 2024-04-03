В Башкирии за сутки зафиксировали подтопление 65 территорий

Представители Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные ведомства контролируют ситуацию с весенним паводком в регионе. За сутки поступило 65 сообщений о подтоплениях придомовых территорий. Всего с начала паводкоопасного периода поступило уже 416 обращений.
В Хайбуллинском районе из-за резкого повышения температуры произошёл перелив трассы Акъяр-Сибай. Трассу пришлось закрыть. Для передвижения есть объездная дорога через Юлдыбаево Зилаирского района.
Зафиксирован подъем талых вод и перелив дороги вблизи поворота к населенному пункту Бурибай, глубина перелива составляет 5-10 см. Спасателями организован круглосуточный мониторинг на месте подтопления.
На контроле остаются 11 случаев подтоплений в 9 районах: Баймакском, Альшеевском, Туймазинском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском, Давлекановском, Чишминском и Кармаскалинском.