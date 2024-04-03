В Уфе прошел мастер-класс по греко-римской борьбе

Его провели олимпийский чемпион Давид Чакветадзе и победители и призеры чемпионата мира и Европы — борцы-классики, братья Артем и Максим Сурковы. Мероприятие провели накануне стартующего сегодня в столице республики 38-го всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.

На мастер-класс пришли участники турнира, а также воспитанники республиканской спортшколы борьбы. Среди них — победитель первенства мира и Европы Илья Кандалин. Сначала спортсмены размялись, после чего гости Чакветадзе и братья Сурковы рассказали об ошибках на ковре и поделились некоторыми приёмами.