В Башкирии отдых у озера закончился дракой

В Кушнаренковском районе зафиксировали драку у озера. Инцидент зафиксировали у деревни Ильмурзино.
22-летний отдыхал на берегу с товарищами. Когда он вышел из воды, услышал, что ещё один отдыхающий якобы нелестно отозвался о парне. Вспыхнул конфликт – парень ударил оппонента кулаком в область правой ключицы. Когда он понял, что ошибся, принёс извинения. Однако пострадавший уже получил тяжёлую травму.
Отдыхающий обратился в больницу №18 в Уфе. Ему поставили диагноз «закрытый перелом средней трети правой ключицы со смещением отломков».
Дело дошло до суда. Нападавшего приговорили к двум годам лишения свободы условно.