В Башкирии отдых у озера закончился дракой

22-летний отдыхал на берегу с товарищами. Когда он вышел из воды, услышал, что ещё один отдыхающий якобы нелестно отозвался о парне. Вспыхнул конфликт – парень ударил оппонента кулаком в область правой ключицы. Когда он понял, что ошибся, принёс извинения. Однако пострадавший уже получил тяжёлую травму.