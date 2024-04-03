В Башкирии молодой человек упражнялся в стрельбе прямо на улице

Накануне в Кушнаренковском районе в полицию поступила информация о порче имущества.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали подробности инцидента. Как выяснилось, местный 20-летний житель приобрел на одном из маркетплейсов пневматический пистолет.

С оружием он отправился гулять по улицам села и стал метиться в бетонный столб. Но промахнулся и попал в стекло здания местного средне-специального учебного учреждения.