В Башкирии молодой человек упражнялся в стрельбе прямо на улице

Накануне в Кушнаренковском районе в полицию поступила информация о порче имущества.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали подробности инцидента. Как выяснилось, местный 20-летний житель приобрел на одном из маркетплейсов пневматический пистолет.
С оружием он отправился гулять по улицам села и стал метиться в бетонный столб. Но промахнулся и попал в стекло здания местного средне-специального учебного учреждения.
В ведомстве отметили, что в отношении стрелка составлен протокол по ст. 7.17 КоАП РФ. Сам он пообещал возместить ущерб, который нанес учебному заведению.