В Уфе прошло первенство республики по грэпплингу

В соревнованиях принимали участие юниоры до 20 лет. Турнир стал отборочным на первенство Приволжского Федерального округа, куда теперь отправятся финалисты этих состязаний.

Ещё на шаг ближе к победе. На первенстве республики участникам предстояло провести до восьми таких поединков. Успех в каждом из них приближает не только к кубку и золотой медали, но и к путевке на первенство Приволжского Федерального округа.

Всего в первенстве республики приняли участие более 500 борцов из 32 спортклубов региона. Яна Беликова, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы по грэпплингу, привезла на турнир 11 воспитанников мелеузовской спортшколы.

Уже по традиции в организации соревнований по грэпплингу помогает компания «Лаворс Девелопмент». Компания специализируется на продаже земельных участков. А еще поддерживает спорт и башкирских борцов.

Наша компания в лице генерального директора Шадрёнкина Андрея Евгеньевича уже не в первый раз принимает участие в таких соревнованиях. Дети участвуют в соревнованиях с большим удовольствием. Спорт – это все-таки дисциплина, спорт – это здоровье, спорт –наше будущее. Ирина Киреева, представитель компании «Лаворс Девелопмент»

Когда-то с таких турниров начинал свой спортивный путь и Ринат Еникеев из Уфы. Здесь он выполнял работу судьи на ковре. Ранее Еникеев и ещё шесть представителей Башкортостана стали лучшими на первенстве России и отобрались на первенство Европы. Соревнования у юношей пройдут в Греции, а юниоры выступят в Азербайджане.

Участники первенства республики о европейском форуме пока не задумываются. Задача – закрепиться в сборной республики. Чтобы иметь возможность представлять Башкортостан на межрегиональном первенстве спортсменам необходимо добраться до финала и занять первое или второе место на турнире в Уфе.