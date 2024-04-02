В Уфе прошло первенство республики по грэпплингу

В соревнованиях принимали участие юниоры до 20 лет. Турнир стал отборочным на первенство Приволжского Федерального округа, куда теперь отправятся финалисты этих состязаний.
Ещё на шаг ближе к победе. На первенстве республики участникам предстояло провести до восьми таких поединков. Успех в каждом из них приближает не только к кубку и золотой медали, но и к путевке на первенство Приволжского Федерального округа.
Всего в первенстве республики приняли участие более 500 борцов из 32 спортклубов региона. Яна Беликова, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы по грэпплингу, привезла на турнир 11 воспитанников мелеузовской спортшколы.
Уже по традиции в организации соревнований по грэпплингу помогает компания «Лаворс Девелопмент». Компания специализируется на продаже земельных участков. А еще поддерживает спорт и башкирских борцов.
Когда-то с таких турниров начинал свой спортивный путь и Ринат Еникеев из Уфы. Здесь он выполнял работу судьи на ковре. Ранее Еникеев и ещё шесть представителей Башкортостана стали лучшими на первенстве России и отобрались на первенство Европы. Соревнования у юношей пройдут в Греции, а юниоры выступят в Азербайджане.
Участники первенства республики о европейском форуме пока не задумываются. Задача – закрепиться в сборной республики. Чтобы иметь возможность представлять Башкортостан на межрегиональном первенстве спортсменам необходимо добраться до финала и занять первое или второе место на турнире в Уфе.
Победителей соревнований определили в разных весовых категориях в дисциплине Ги и Ноу-ги, то есть в кимоно и без. По итогам первенства республики тренерский штаб сборной определит состав участников на соревнования округа, которые пройдут в Самаре в середине апреля.