В Башкирии женщина напала на сожительницу брата

12 марта в Белорецком районе в больницу доставили 45-летнюю женщину из села Азикеева. У пациентки выявили колото-резаную рану в области грудной клетки. Врачи сразу обратились в полицию.

Выяснилось, что на женщину напала 54-летняя сестра её сожителя. Конфликт произошёл во время распития спиртных напитков. 45-летняя хозяйка дома начала нелестно отзываться о сожителе. Сестра решила защитить брата и ударила оппонентку ножом.