ФК «Уфа» проведёт матч против «Мурома»

Сегодня футбольный клуб «Уфа» проведёт матч шестого тура Золотой группы второй лиги. Наша команда отправилась во Владимирскую область, где сыграет против «Мурома» Евгения Перевертайло.

«Уфа» после четырёх сыгранных матчей с восемью очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. «Муром» в этом сезоне проиграл лишь однажды, три раза сыграв вничью. В прошлом году «Уфа» на выезде победила этого соперника со счётом 3:0, голы тогда забили Александр Перчёнок и Константин Троянов, ещё один мяч хозяева отправили в свои ворота. Встреча «Муром» – «Уфа» начнётся сегодня в 20:00.

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