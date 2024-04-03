ФК «Уфа» проведёт матч против «Мурома»

«Уфа» после четырёх сыгранных матчей с восемью очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. «Муром» в этом сезоне проиграл лишь однажды, три раза сыграв вничью. В прошлом году «Уфа» на выезде победила этого соперника со счётом 3:0, голы тогда забили Александр Перчёнок и Константин Троянов, ещё один мяч хозяева отправили в свои ворота. Встреча «Муром» – «Уфа» начнётся сегодня в 20:00.