В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров

Сегодня в Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике среди атлетов до 16-ти лет. Открыли турнир квалификационными состязаниями юниоров. В дневной сессии выступили гимнасты по программе кандидатов в мастера спорта.

После шести основных упражнений подвели итоги. 24 спортсмена проходят дальше и будут бороться за медали в личном многоборье и на отдельных снарядах. Единственный представитель Республики Башкортостан – Глеб Редькин – занял после квалификации пятое место. В эти минуты соревнования атлетов по мастерам спорта ещё продолжаются. Завтра начнутся соревнования у юниорок.