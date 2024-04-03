Сборная Башкирии по боксу стала первой в общекомандном зачёте на чемпионате ПФО

Сборная Башкортостана по боксу с триумфом вернулась с чемпионата Приволжского Федерального округа, который проходил в Саранске. По итогам соревнований наши боксёры стали первыми в общекомандном зачёте, завоевав девять медалей, четыре из которых высшего достоинства.
19-летний Иван Тихонов привык к тяжелой монотонной работе. Но именно она приносит плоды. Выиграв практически всё на молодёжном и юниорском уровне, боксёр в этом году впервые начал участвовать на соревнованиях среди взрослых. И Тихонов сходу забрал чемпионат России, победив соперников из Нижнего Новгорода, Саранска и товарища из своей команды Магомеда Хабриева. Впереди Ивана ожидает поездка на первый взрослый в его карьере чемпионат России.
Ещё один спортсмен из Башкортостана в своей весовой категории до 57 килограммов Артём Мельников стал третьим. 19-летний спортсмен по семейным обстоятельствам не тренировался целый год, но за два месяца успел набрать форму и добраться до бронзы. На чемпионат России он пока не пробился, но есть последний шанс – нужно выиграть предстоящий турнир в Чебоксарах в апреле.
Помимо Ивана Тихонова золотые медали на чемпионате ПФО завоевали спортсмены из Башкортостана Богдан Петров, Данис Габдрафиков и Роман Хасанов. Боксеры из нашей республики завоевали девять медалей, что позволило им занять первое общекомандное место. При этом в Саранск не ездили лидеры Хожиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов.
Через полтора месяца Иван Тихонов отправится на чемпионат России по возрасту от 19 до 22 лет. А в сентябре у боксёра будет чемпионат страны среди спортсменов всех возрастов. Впрочем, на него он может уже и не поехать. Победа Ивана в Краснодаре наверняка обратит внимание тренерского штаба сборной России, который может привлечь боксера к международным стартам.