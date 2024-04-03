Сборная Башкирии по боксу стала первой в общекомандном зачёте на чемпионате ПФО

Сборная Башкортостана по боксу с триумфом вернулась с чемпионата Приволжского Федерального округа, который проходил в Саранске. По итогам соревнований наши боксёры стали первыми в общекомандном зачёте, завоевав девять медалей, четыре из которых высшего достоинства.

19-летний Иван Тихонов привык к тяжелой монотонной работе. Но именно она приносит плоды. Выиграв практически всё на молодёжном и юниорском уровне, боксёр в этом году впервые начал участвовать на соревнованиях среди взрослых. И Тихонов сходу забрал чемпионат России, победив соперников из Нижнего Новгорода, Саранска и товарища из своей команды Магомеда Хабриева. Впереди Ивана ожидает поездка на первый взрослый в его карьере чемпионат России.

Главный оппонент — Габил Мамедов, он титулованный, выступал на Олимпиаде, я с ним боксировал в Оренбурге на сборах, нормально себя показал, достойно, думаю, справимся, всё будет хорошо. Иван Тихонов, победитель чемпионата ПФО по боксу

Ещё один спортсмен из Башкортостана в своей весовой категории до 57 килограммов Артём Мельников стал третьим. 19-летний спортсмен по семейным обстоятельствам не тренировался целый год, но за два месяца успел набрать форму и добраться до бронзы. На чемпионат России он пока не пробился, но есть последний шанс – нужно выиграть предстоящий турнир в Чебоксарах в апреле.

Было сложновато, самый запоминающийся полуфинал, с этим соперником сталкивался, тоже проиграл ему после такого перерыва, нормально. Артём Мельников, бронзовый призёр чемпионата ПФО по боксу

Помимо Ивана Тихонова золотые медали на чемпионате ПФО завоевали спортсмены из Башкортостана Богдан Петров, Данис Габдрафиков и Роман Хасанов. Боксеры из нашей республики завоевали девять медалей, что позволило им занять первое общекомандное место. При этом в Саранск не ездили лидеры Хожиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов.

Ездила целая команда, очень сплоченная, хотя мы были без лидеров прошлогодних, три парня в прошлом году заняли первое место, плюс лучший боксер турнира – Иван Тихонов, два выполнения норматива МС. Юрий Шокуров, заслуженный тренер России по боксу