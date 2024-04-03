В Уфе прошел республиканский семинар по тхэквондо ГТФ

Тхэквондо – очень интересный вид спорта, я даже скажу, что это не вид спорта, а своеобразный вид искусства, потому что спортом это сложно назвать. Это прям смысл жизни, грубо говоря.

Иван Никоноров, участник республиканского семинара по тхэквондо ГТФ, победитель первенства мира по тхэквондо ГТФ – 2023