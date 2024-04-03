В Уфе прошел республиканский семинар по тхэквондо ГТФ

Подобное мероприятие проводят для спортсменов в преддверии всероссийских соревнований. В этом году участие в семинаре приняли около ста спортсменов от 6 до 18 лет. Через три недели башкирские тхэквондисты примут участие в чемпионате страны.
Разминка – одно из обязательных действий перед тренировочным процессом. С нее и начали республиканский семинар.
Семинар проходил в три этапа. Сначала – общая физическая подготовка. Здесь вырабатывается выносливость, а также скоростные качества. Затем прошли спарринги. А после – растяжка. Все эти пункты помогут тхэквондистам проявить себя на предстоящих стартах.
Семинар прошел под руководством трехкратного чемпиона мира Алексея Казбулатова. Его воспитанникам есть на кого равняться. Также для подготовки башкирских спортсменов приехали тренеры из разных районов нашей республики.
Для некоторых тхэквондистов всероссийские старты станут дебютными. А для многих выступление на соревнованиях такого уровня — уже привычное дело. Иван Никоноров не только многократный чемпион России, но и планетарных соревнований. В прошлом году стал победителем первенства мира в Бишкеке, где подтвердил звание мастера спорта России, а в 22-м — первым на кубке мира. С каждым годом копилка достижений Ивана пополняется, и на этом он не останавливается. Наоборот, ставит более амбициозные цели.
В программу соревнований по тхэквондо ГТФ входят несколько дисциплин: хъёнги, стоп-балл и поединки. Именно в этих видах спортсмены продемонстрируют свои навыки.
Накопленные знания башкирские тхэквондисты смогут применить на предстоящем чемпионате и первенстве России. В середине апреля спортсмены отправятся в город Казань защищать честь нашей Республики.