В Уфе прошел республиканский семинар по тхэквондо ГТФ

Подобное мероприятие проводят для спортсменов в преддверии всероссийских соревнований. В этом году участие в семинаре приняли около ста спортсменов от 6 до 18 лет. Через три недели башкирские тхэквондисты примут участие в чемпионате страны.

Разминка одно из обязательных действий перед тренировочным процессом. С нее и начали республиканский семинар.

Семинар проходил в три этапа. Сначала – общая физическая подготовка. Здесь вырабатывается выносливость, а также скоростные качества. Затем прошли спарринги. А после – растяжка. Все эти пункты помогут тхэквондистам проявить себя на предстоящих стартах.

Тхэквондо ГТФ развивается в Демском районе с 2011 года. Спортсмены спортивного клуба «Русь» под руководством чемпиона мира Казбулатова Алексея Ринатовича на протяжении многих лет показывают хорошие результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях.

Ильнур Алтынбаев, ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта администрации Демского района

Семинар прошел под руководством трехкратного чемпиона мира Алексея Казбулатова. Его воспитанникам есть на кого равняться. Также для подготовки башкирских спортсменов приехали тренеры из разных районов нашей республики.

Ожидаем, конечно же, хороших результатов, так как идет усердная подготовка, ребята стараются. Многие уже принимали участие в данных мероприятиях, показывали хорошие результаты, входили в тройку призеров данных соревнований.

Алексей Казбулатов, вице-президент спортивной Федерации тхэквондо ГТФ Республики Башкортостан, трехкратный чемпион мира по тхэквондо ГТФ

Для некоторых тхэквондистов всероссийские старты станут дебютными. А для многих выступление на соревнованиях такого уровня — уже привычное дело. Иван Никоноров не только многократный чемпион России, но и планетарных соревнований. В прошлом году стал победителем первенства мира в Бишкеке, где подтвердил звание мастера спорта России, а в 22-м — первым на кубке мира. С каждым годом копилка достижений Ивана пополняется, и на этом он не останавливается. Наоборот, ставит более амбициозные цели.

Тхэквондо – очень интересный вид спорта, я даже скажу, что это не вид спорта, а своеобразный вид искусства, потому что спортом это сложно назвать. Это прям смысл жизни, грубо говоря.

Иван Никоноров, участник республиканского семинара по тхэквондо ГТФ, победитель первенства мира по тхэквондо ГТФ – 2023
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

В программу соревнований по тхэквондо ГТФ входят несколько дисциплин: хъёнги, стоп-балл и поединки. Именно в этих видах спортсмены продемонстрируют свои навыки.

Этот семинар собрал всех спортсменов. Сейчас подготовка – это самый важный момент, чтобы спортсмены добились успехов на соревновании, подготовились.

Малика Хафизова, участница республиканского семинара по тхэквондо ГТФ

Накопленные знания башкирские тхэквондисты смогут применить на предстоящем чемпионате и первенстве России. В середине апреля спортсмены отправятся в город Казань защищать честь нашей Республики.

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