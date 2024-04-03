В Башкирии рост промышленного индекса превысил среднероссийский уровень

Рост индекса промышленного производства в Республике Башкортостан за январь-февраль 2024 года составил 112,6%, превысив среднероссийский уровень. Ожидаемо высокие показатели зафиксированы в нефтяном секторе, машиностроении. Положительная динамика также в производстве мебели и других отраслях. Максимальный показатель — в производстве электрооборудования.

Уфимский трансформаторный завод — один из крупнейших в Восточной Европе. Площадь только основного корпуса составляет 34 тысячи квадратных метров. И это не предел, в планах — увеличить территорию. Решение продиктовано необходимостью. За последний год предприятие нарастило производство.

В данный момент идёт процесс набора заказов на этот год и на 2025. В целом в текущем году мы выглядим намного лучше, чем в прошлом. У нас план роста в 1,5 раза. В целом до конца года загрузка завода будет 80–90 трансформаторов до декабря. Дмитрий Пырков, директор Уфимского трансформаторного завода

Трансформаторы, произведенные на заводе, отправляются к заказчикам по всей России. А чтобы они не возвращались на ремонт, каждому изделию уделяется особое внимание. Торопиться в этом деле нельзя.

Одна обмотка длится 4 дня. Этот сложный процесс выполняют 2 человека. Каждый виток должен быть на своём месте. И каждая катушка, каждый виток считается вручную. От этого зависит долголетие трансформатора, нужно чтобы всё было чётко. Марат Гайсин, начальник участка намотки

С ростом производства увеличивается и штат сотрудников. Сейчас на заводе трудоустроены почти 400 человек. Рустэм Музипов пришёл чуть больше года назад. Молодые специалисты отмечают школу наставничества на предприятии, когда опытные сотрудники берут под своё крыло новичков. Но для многих первое впечатление заключается в другом.

Что самое удивительное, это на завод и не похоже. Здесь светло и чисто. Я когда сюда пришёл, даже не поверил, что такое существует. всё чисто и опрятно. Рустэм Музипов, намотчик катушек четвёртого разряда

Мощность УТЗ составляет 12 тысяч мегавольт ампер в год. Рекордным для завода стал декабрь 2023-го, когда удалось собрать и отправить заказчикам 10 изделий. Несмотря на экономическое давление запада, поддержка республики помогает предприятиям не только оставаться на плаву, но и развиваться.

Сегодня уверенно и стабильно заместили санкционное давление. Те меры поддержки, которые мы вкладывали в прошлом году, они сейчас дают свои результаты в рамках новых производств. Если брать конкретно завод электрооборудования — он начал активно работать. Три года назад загрузка была 3%, сейчас почти полностью загружен. Ожидаем выхода больших трансформаторов. По всем направлениям отрабатываем. Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра Правительства республики, министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана