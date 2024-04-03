В Башкирии рост промышленного индекса превысил среднероссийский уровень

Рост индекса промышленного производства в Республике Башкортостан за январь-февраль 2024 года составил 112,6%, превысив среднероссийский уровень. Ожидаемо высокие показатели зафиксированы в нефтяном секторе, машиностроении. Положительная динамика также в производстве мебели и других отраслях. Максимальный показатель — в производстве электрооборудования.
Уфимский трансформаторный завод — один из крупнейших в Восточной Европе. Площадь только основного корпуса составляет 34 тысячи квадратных метров. И это не предел, в планах — увеличить территорию. Решение продиктовано необходимостью. За последний год предприятие нарастило производство.
Трансформаторы, произведенные на заводе, отправляются к заказчикам по всей России. А чтобы они не возвращались на ремонт, каждому изделию уделяется особое внимание. Торопиться в этом деле нельзя.
С ростом производства увеличивается и штат сотрудников. Сейчас на заводе трудоустроены почти 400 человек. Рустэм Музипов пришёл чуть больше года назад. Молодые специалисты отмечают школу наставничества на предприятии, когда опытные сотрудники берут под своё крыло новичков. Но для многих первое впечатление заключается в другом.
Мощность УТЗ составляет 12 тысяч мегавольт ампер в год. Рекордным для завода стал декабрь 2023-го, когда удалось собрать и отправить заказчикам 10 изделий. Несмотря на экономическое давление запада, поддержка республики помогает предприятиям не только оставаться на плаву, но и развиваться.
Одним из основных драйверов роста промышленного производства стало производство электрооборудования. Почти 168 процентов. Значительный вклад в такие показатели внёс Уфимский трансформаторный завод. Добиться этого удалось благодаря грамотной инвестиционной политике. В прошлом году предприятие закупило дополнительное оборудование, за счёт чего вырос и пакет заказов.