В Уфе почтили память Амира Абдразакова

Кинопервопроходец Башкортостана и отец двух известных на весь мир оперных певцов. В Уфе почтили память Амира Абдразакова. Личность многогранная. Он исполнял и главные роли в спектаклях театра имени Мажита Гафури, и режиссировал фильмы, а ещё основал киностудию «Башкортостан», которая работает по сей день. В этом году Амиру Абдразакову исполнилось бы 90 лет, его не стало в 2008-м, но живёт память. В кино и воспоминаниях людей.

Амир Абдразаков спустя более полувека снова там, где начинал. В театре оперы и балета, бывшем имени Мажита Гафури. Причём сам говорил со зрителями. На сцене показали записи с его участием.

Именно со сцены в 1959 началась его карьера. Примеряя на себя главные роли в постановках, через 3 года облачился в новую — режиссёрскую.

Имя Абдразакова в титрах десятков фильмов. А в 1990-м он основал киностудию «Башкортостан», которая несколько лет назад названа в честь него. На вечер памяти пришли те, кто когда-то работал с Амиром Абдразаковым. Подарок для почитателей Амира Абдразакова сделали сыновья легендарного кинорежиссёра.