В Уфе стартовали соревнования по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

Турнир с 30-летней историей. Сегодня в Уфе дали старт всероссийским соревнованиям по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Советского Союза Владимира Бормана. Это ежегодный турнир, и проводится он в 38-й раз. С этого года соревнования проходят в новом формате командных состязаний «стенка на стенку». Участие принимают 10 команд, в каждой из которых по 10 борцов. Турнир будет проходить в течение двух дней. Понаблюдать за соревнованиями приехали и многие прославленные борцы нашей страны.