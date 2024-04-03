В Уфе прошли квалификационные состязания юниоров по спортивной гимнастике

В Уфе проходит первенство России по спортивной гимнастике среди атлетов до 16-ти лет. Сегодня состоялись квалификационные состязания юниоров. Среди участников — представители республики.

После двух упражнений на коне и кольцах Глеб Редькин замыкал тройку сильнейших в квалификации. Единственный представитель от республики среди юниоров. Он успел восстановиться после травмы, помогла поддержка болельщиков, а также фактор домашней площадки. Глеб тренируется и выступает в Центре гимнастики Башкортостана.

Многие участники приехали в Уфу не в первый раз. После появления здесь центра гимнастики столица республики стала местом притяжения для представителей этого вида спорта. Некоторые выступали здесь год назад на первенстве страны среди юношей.

В дневной сессии выступили гимнасты по программе кандидатов в мастера спорта. После них на ковер и снаряды вышли атлеты, которые подготовили программу по мастерам спорта России. Среди них — представители резервной и молодежной национальных команд.

За успехами юниоров следили не только тренеры сборной, но и ветераны спорта. Всего в первенстве России принимают участие около двухсот спортсменов. Среди них гимнасты Донецкой и Луганской народных республик, а также республики Беларусь.

Итоги подводили после шести основных упражнений. 24 спортсмена прошли дальше и будут бороться за медали в личном многоборье и на отдельных снарядах.