В Уфе подвели итоги пятых суток поисков пропавших мальчиков

В Уфе продолжаются поиски пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.
Как сообщили волонтеры, с целью осмотра территории было решено задействовать в поисках вертолет. Из Москвы были доставлены БПЛА для выполнения новых пролетов в районе исчезновения детей. В течение всех пяти суток работают водолазы, осуществляется патрулирование по реке на катере на воздушной подушке, вдоль берега выставлены наблюдательные посты. Кроме того, пешие группы продолжают прочесывать леса и осматривать береговую линию, автомобильные экипажи расклеивают ориентировки.
Для оказания помощи в Башкирию прибыли опытные поисковики из разных регионов страны: Москвы и Московской области, Калуги, Челябинской области, Перми, Новосибирска, Самары и Татарстана. Помогают добровольцы и неравнодушные уфимцы.
Фото: стоп-кадр видео "ЛизаАлерт" в РБ