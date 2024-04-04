В Уфе подвели итоги пятых суток поисков пропавших мальчиков

В Уфе продолжаются поиски пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.  

Фото №1 - В Уфе подвели итоги пятых суток поисков пропавших мальчиков

Как сообщили волонтеры, с целью осмотра территории было решено задействовать в поисках вертолет. Из Москвы были доставлены БПЛА для выполнения новых пролетов в районе исчезновения детей. В течение всех пяти суток работают водолазы, осуществляется патрулирование по реке на катере на воздушной подушке, вдоль берега выставлены наблюдательные посты. Кроме того, пешие группы продолжают прочесывать леса и осматривать береговую линию, автомобильные экипажи расклеивают ориентировки.     

Для оказания помощи в Башкирию прибыли опытные поисковики из разных регионов страны: Москвы и Московской области, Калуги, Челябинской области, Перми, Новосибирска, Самары и Татарстана. Помогают добровольцы и неравнодушные уфимцы.

За время поиска поступило 85 звонков на горячую линию и 42 сообщения о возможных свидетельствах. Вся поступающая информация тщательно проверяется. Напоминаем, если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, пожалуйста, незамедлительно обратитесь на круглосуточную горячую линию отряда 8 (800)700-54-52 либо к инфоргам поиска: Елена (Барбие) 8-987-09-97-092, Анастасия (Моррисан) 8-937-32-044-74. Поиски продолжаются.

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт»

Фото: стоп-кадр видео "ЛизаАлерт" в РБ

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