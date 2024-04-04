В Уфе подвели итоги пятых суток поисков пропавших мальчиков

Как сообщили волонтеры, с целью осмотра территории было решено задействовать в поисках вертолет. Из Москвы были доставлены БПЛА для выполнения новых пролетов в районе исчезновения детей. В течение всех пяти суток работают водолазы, осуществляется патрулирование по реке на катере на воздушной подушке, вдоль берега выставлены наблюдательные посты. Кроме того, пешие группы продолжают прочесывать леса и осматривать береговую линию, автомобильные экипажи расклеивают ориентировки.