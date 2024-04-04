В районе Башкирии машину смыла с дороги поднявшаяся вода

Сегодня утром в Центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о происшествии в селе Матвеево Кушнаренковского района.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, в этом районе разлилась река Чермасан и затопила дорогу.

В результате автомобиль Audi смыло талыми водами в кювет. Пассажиры и водитель из машины выбрались самостоятельно. Однако им пришлось забраться на дерево в ожидании помощи.

Спасатели подплыли на лодке к пострадавшим и доставили их до дороги. В ведомстве уточнили, что в авто находились пожилая пара и их 14-летний внук.