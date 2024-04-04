Башкирия входит в ТОП-3 регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики

На ежегодном отчете правительства Башкирии, которое сегодня проходит в Госсобрании республики, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров сообщил, что в течение последних лет наша республика входит в ТОП-3 регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние пять лет на господдержку промпроизводства было направлено более 12 млрд рублей.
Кроме того, в декабре в Туймазах совместно с предприятием «КАМАЗ» введен в эксплуатацию машиностроительный технопарк «Мастер». Объем инвестиций в проект превысил 1 млрд 300 млн рублей. Также реализуется проект по созданию отрасли беспилотной авиации. Сегодня в Башкирии работают 3 производителя таких систем. В Уфе приступили к строительству Радиоэлектронного технопарка «РВ-1».
По словам Андрея Назарова, в республике развивается промышленная кооперация. Сейчас в Башкирии формируются 10 кластеров с регионами-партнерами. А недавно зарегистрированный Межрегиональный кластер беспилотной авиации объединяет 13 предприятий из разных регионов страны: Башкирии, Тульской, Рязанской областей и Карелии.
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