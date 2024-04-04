Башкирия входит в ТОП-3 регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики

Введено порядка 50 новых производств. В результате в прошлом году промышленность выросла на 6,5%. Это существенно лучше, чем в среднем по стране. Нам удалось удвоить объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности. И здесь досрочно выполнили целевой ориентир 310-го Указа Главы республики. Для достижения целей, установленных президентом страны в части укрепления технологического суверенитета и форсированного индустриального развития, в ближайшие годы промышленность нашей республики должна вырасти не менее чем в 1,5 раза. Начало уже положено.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии