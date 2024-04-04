Башкирия входит в ТОП-3 регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики

На ежегодном отчете правительства Башкирии, которое сегодня проходит в Госсобрании республики, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров сообщил, что в течение последних лет наша республика входит в ТОП-3 регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние пять лет на господдержку промпроизводства было направлено более 12 млрд рублей.  

Фото №1 - Башкирия входит в ТОП-3 регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики

Введено порядка 50 новых производств. В результате в прошлом году промышленность выросла на 6,5%. Это существенно лучше, чем в среднем по стране. Нам удалось удвоить объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности. И здесь досрочно выполнили целевой ориентир 310-го Указа Главы республики. Для достижения целей, установленных президентом страны в части укрепления технологического суверенитета и форсированного индустриального развития, в ближайшие годы промышленность нашей республики должна вырасти не менее чем в 1,5 раза. Начало уже положено.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии

Кроме того, в декабре в Туймазах совместно с предприятием «КАМАЗ» введен в эксплуатацию машиностроительный технопарк «Мастер». Объем инвестиций в проект превысил 1 млрд 300 млн рублей. Также реализуется проект по созданию отрасли беспилотной авиации. Сегодня в Башкирии работают 3 производителя таких систем. В Уфе приступили к строительству Радиоэлектронного технопарка «РВ-1».

Важно, что в республике, в одном из первых в стране регионов, введен экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных авиационных систем. Это позволило снять ограничения для использования беспилотников массой более 30 кг. Башкортостан лидирует в стране по числу промышленных кластеров. У нас их 10. Только с прошлого года создали 3 новых – в станкостроении, легкой промышленности и химии.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии

По словам Андрея Назарова, в республике развивается промышленная кооперация. Сейчас в Башкирии формируются 10 кластеров с регионами-партнерами. А недавно зарегистрированный Межрегиональный кластер беспилотной авиации объединяет 13 предприятий из разных регионов страны: Башкирии, Тульской, Рязанской областей и Карелии.  

Фото: социальные сети 

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