В Башкирии продолжают поддерживать врачей – Андрей Назаров

В ходе своего доклада на ежегодном отчете правительства в Госсобрании Башкирии премьер-министр правительства республики Андрей Назаров рассказал о мерах поддержки врачей.

В частности, он особо отметил вопросы кадрового дефицита в данной сфере. Так, по итогам 2023 года количество медиков в нашем регионе увеличилось на 472 человека, а обеспеченность населения медработниками среднего звена составила более 96 работников на 10 тысяч человек.

В прошлом году выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 296 медицинских работников на общую сумму более 365 млн рублей. По количеству молодых специалистов, привлеченных в рамках этих программ в сельскую местность, мы входим в тройку лидеров в стране. Андрей Назаров, премьер-министра правительства Башкирии

Кроме того, в республике реализуется новая мера поддержки — «Врачи для малых медицинских организаций». Она распространяется на участковых врачей, которые трудятся в медорганизациях с прикрепленным населением менее 25 тысяч человек. Такие специалисты получат выплату в размере 3 млн рублей.