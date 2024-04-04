В Башкирии продолжают поддерживать врачей – Андрей Назаров

В ходе своего доклада на ежегодном отчете правительства в Госсобрании Башкирии премьер-министр правительства республики Андрей Назаров рассказал о мерах поддержки врачей.
В частности, он особо отметил вопросы кадрового дефицита в данной сфере. Так, по итогам 2023 года количество медиков в нашем регионе увеличилось на 472 человека, а обеспеченность населения медработниками среднего звена составила более 96 работников на 10 тысяч человек.
Кроме того, в республике реализуется новая мера поддержки — «Врачи для малых медицинских организаций». Она распространяется на участковых врачей, которые трудятся в медорганизациях с прикрепленным населением менее 25 тысяч человек. Такие специалисты получат выплату в размере 3 млн рублей.
Также Андрей Назаров подчеркнул, что в республике сохраняется стабильное обеспечение лекарственными препаратами. По итогам прошлого года на эти цели было выделено около 7 млрд рублей. Башкирия – один из первых регионов страны, который обеспечил системами непрерывного мониторинга глюкозы детей, страдающих диабетом.