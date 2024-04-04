Поддержка СВО – один из основных фокусов приложения усилий Правительства Башкирии

В республике сформированы 5 добровольческих батальонов имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, Алмаза Сафина, Салавата Юлаева, мотострелковый полк «Башкортостан» и Башкирский добровольческий отряд «Ватан».

Фото №1 - Поддержка СВО – один из основных фокусов приложения усилий Правительства Башкирии

Об этом рассказал премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров в своем отчете о результатах деятельности за прошлый год.  

Вместе с тем, в регионе продолжается реализация плана мероприятий по оказанию содействия семьям наших воинов. В него вошли 39 мер поддержки. По итогам 2023 года на эти цели было выделено более 5 млрд рублей. В текущем году запланирован примерно такой же объем.

Практически каждую неделю из республики на «новые территории» и к линии боевого соприкосновения отправляется очередной гуманитарный конвой. Уже ушло 119 автоколонн. Они доставили порядка 8 тыс. тонн грузов. Для нужд бойцов мы передали 766 автомобилей, в том числе 18 бронированных «Уралов» для войск Росгвардии, сотни тепловизоров, прицелов ночного видения, раций, квадрокоптеров и антидроновых ружей,тысячи кубометров пиломатериалов, экипировку и многое другое, так нужное на фронте.

Андрей Назаров, премьер-министра правительства Башкирии

Премьер-министр выразил слова благодарности нашим военнослужащим, которые отстаивают интересы Родины в зоне проведения спецоперации, а также руководителям и коллективам предприятий, медикам, волонтерам и всем, кто помогает приближать Победу. 

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