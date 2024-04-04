Поддержка СВО – один из основных фокусов приложения усилий Правительства Башкирии

Об этом рассказал премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров в своем отчете о результатах деятельности за прошлый год.

Вместе с тем, в регионе продолжается реализация плана мероприятий по оказанию содействия семьям наших воинов. В него вошли 39 мер поддержки. По итогам 2023 года на эти цели было выделено более 5 млрд рублей. В текущем году запланирован примерно такой же объем.