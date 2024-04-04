В Башкирии на развитие системы образования было выделено свыше 100 млрд рублей

Сегодня, 4 апреля, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, выступая с отчётом о деятельности правительства за 2023 год, отметил, что на развитие системы образования было направлено свыше 100 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2022 году.
В прошлом году открыли 8 новых школ более чем на 5 тысяч мест и 3 детских сада на 660 мест. Всего же за пятилетку введены 44 школы на 22 тысяч мест, а также 65 детских садов на 9,2 тысяч мест. За это время в детских садах и школах республики создано больше мест, чем за предыдущие 9 лет.
В рамках федеральной программы за 2 года отремонтировали 140 зданий школ. В 53 школах проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков и столовых. Таким образом, условия обучения стали комфортнее почти для 54 тысяч детей.