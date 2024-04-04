В Башкирии на развитие системы образования было выделено свыше 100 млрд рублей

Сегодня, 4 апреля, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, выступая с отчётом о деятельности правительства за 2023 год, отметил, что на развитие системы образования было направлено свыше 100 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

Фото №1 - В Башкирии на развитие системы образования было выделено свыше 100 млрд рублей

В прошлом году открыли 8 новых школ более чем на 5 тысяч мест и 3 детских сада на 660 мест. Всего же за пятилетку введены 44 школы на 22 тысяч мест, а также 65 детских садов на 9,2 тысяч мест. За это время в детских садах и школах республики создано больше мест, чем за предыдущие 9 лет.

В рамках федеральной программы за 2 года отремонтировали 140 зданий школ. В 53 школах проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков и столовых. Таким образом, условия обучения стали комфортнее почти для 54 тысяч детей.

По итогам реализации программы в прошлом году республика заняла третье место в стране по объему привлеченных федеральных средств и второе место по количеству отремонтированных зданий школ. Такая масштабная и комплексная реновация системы школьного образования проводится в Башкортостане впервые в истории. В целом же за пять лет в республике обновлена материально-техническая база 22 коррекционных школ. Отремонтировано 215 спортивных залов. Оснащено оборудованием 25 открытых плоскостных сооружений. Создано более 24 тыс. мест дополнительного образования детей. Закуплено 633 школьных автобуса. Кроме того, в прошлом году открыты 30 стоматологических кабинетов в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». По их количеству мы — лидеры в стране. 

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 
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