В Башкирии на развитие системы образования было выделено свыше 100 млрд рублей

По итогам реализации программы в прошлом году республика заняла третье место в стране по объему привлеченных федеральных средств и второе место по количеству отремонтированных зданий школ. Такая масштабная и комплексная реновация системы школьного образования проводится в Башкортостане впервые в истории. В целом же за пять лет в республике обновлена материально-техническая база 22 коррекционных школ. Отремонтировано 215 спортивных залов. Оснащено оборудованием 25 открытых плоскостных сооружений. Создано более 24 тыс. мест дополнительного образования детей. Закуплено 633 школьных автобуса. Кроме того, в прошлом году открыты 30 стоматологических кабинетов в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». По их количеству мы — лидеры в стране.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ