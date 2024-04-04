В Башкирии на благоустройство общественных пространств потратили 7 млрд рублей

В 2023 году в Башкирии на благоустройство общественных пространств было направлено более 7 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров, выступая с отчётом о деятельности правительства в прошлом году.

Фото №1 - В Башкирии на благоустройство общественных пространств потратили 7 млрд рублей

Было благоустроено 683 общественных пространства. В 63 городах и селах привели в порядок 123 парка, сквера, аллеи и площади. Сейчас идет формирование программы до 2030 года.

29 проектов стали победителями во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это третий результат в стране. Важно – в конкурсе участвовали и выиграли все малые города нашей республики, а 8 из них – по два раза. Благодаря этому центрами туристского притяжения становятся, например, села Верхотор, Вознесенское, Зилаир и Николо-Березовка. В целом на сохранение историко-градостроительной и природной среды направлено 4 млрд рублей.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 

За пять лет было благоустроено 1326 дворов. По инициативе главы республики с 2019 года в Башкирии запущена программа ремонта подъездов в многоквартирных домах.

В ее рамках отремонтировано порядка 8,2 тысяч подъездов на 3,5 млрд рублей. В целом привели в порядок более 4 тысяч многоквартирных домов. Заменили свыше 2,7 тыс. лифтов. Это в 2,5 раза превышает уровень предыдущей пятилетки. Совокупно на эти цели направлено более 22 млрд рублей.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 
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