В Башкирии на благоустройство общественных пространств потратили 7 млрд рублей

В 2023 году в Башкирии на благоустройство общественных пространств было направлено более 7 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров, выступая с отчётом о деятельности правительства в прошлом году.
Было благоустроено 683 общественных пространства. В 63 городах и селах привели в порядок 123 парка, сквера, аллеи и площади. Сейчас идет формирование программы до 2030 года.
За пять лет было благоустроено 1326 дворов. По инициативе главы республики с 2019 года в Башкирии запущена программа ремонта подъездов в многоквартирных домах.