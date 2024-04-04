В Башкирии на благоустройство общественных пространств потратили 7 млрд рублей

29 проектов стали победителями во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это третий результат в стране. Важно – в конкурсе участвовали и выиграли все малые города нашей республики, а 8 из них – по два раза. Благодаря этому центрами туристского притяжения становятся, например, села Верхотор, Вознесенское, Зилаир и Николо-Березовка. В целом на сохранение историко-градостроительной и природной среды направлено 4 млрд рублей.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ