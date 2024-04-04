В Башкирии расходы на развитие спорта превысили 9 млрд рублей

Сегодня, 4 апреля, премьер-министр Андрей Назаров выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год. Он сообщил, что за пять лет в регионе расходы на спорт превысили 9 млрд рублей.
Спорт в Башкирии развивается благодаря беспрецедентным мерам поддержки, ежегодному увеличению финансирования сферы спорта.
Также Андрей Назаров уделил в докладе особое внимание вопросу кадровой поддержке развития спорта. Привлечению молодых специалистов способствует программа «Сельский тренер», которую Башкирия приняла первой среди других регионов России. В 2023 году размер выплат по программе увеличен до 1 млн рублей. С этого года в республике начинается реализация такого же проекта «Городской тренер».