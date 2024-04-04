В Башкирии расходы на развитие спорта превысили 9 млрд рублей

На треть увеличились темпы строительства спортивной инфраструктуры. Всего за пятилетку мы возвели 1400 объектов. По их количеству занимаем третье место в стране. Кроме того, впервые за 30 лет запустили программу по капитальному ремонту спортивных сооружений. В этом году нам предстоит ввести самые масштабные спортивные объекты в современной истории республики. Среди них — один из крупнейших в стране Дворец борьбы. Это многофункциональный спортивный комплекс площадью почти 30 тыс. кв. м. В нем разместятся 18 борцовских ковров, зрительный зал на 400 мест, спортивная школа, тренажерный зал, 2 бассейна, гостиница на 150 мест и медицинский центр. Он позволит проводить спортивные соревнования самого высокого уровня по 35 видам спорта. Уникален по своему техническому исполнению Комплекс гребного слалома. Он сможет принимать федеральные и международные старты независимо от сезона. Это обеспечит круглогодичный тренировочный процесс. Подобных объектов в России нет. В новом Центре фехтования, в свою очередь, воплотятся новейшие и лучшие технологические решения в нашей стране. Кроме того, буквально через две недели, в рамках «Вечера бокса» заложим камень в основание будущего Центра прогресса бокса. Подобные ему есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако наш центр станет самым крупным в России. Его площадь составит порядка 12 тыс. кв. м.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ