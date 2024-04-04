В Башкирии расходы на развитие спорта превысили 9 млрд рублей

Сегодня, 4 апреля, премьер-министр Андрей Назаров выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год. Он сообщил, что за пять лет в регионе расходы на спорт превысили 9 млрд рублей.

Фото №1 - В Башкирии расходы на развитие спорта превысили 9 млрд рублей

Спорт в Башкирии развивается благодаря беспрецедентным мерам поддержки, ежегодному увеличению финансирования сферы спорта.

На треть увеличились темпы строительства спортивной инфраструктуры. Всего за пятилетку мы возвели 1400 объектов. По их количеству занимаем третье место в стране. Кроме того, впервые за 30 лет запустили программу по капитальному ремонту спортивных сооружений. В этом году нам предстоит ввести самые масштабные спортивные объекты в современной истории республики. Среди них — один из крупнейших в стране Дворец борьбы. Это многофункциональный спортивный комплекс площадью почти 30 тыс. кв. м. В нем разместятся 18 борцовских ковров, зрительный зал на 400 мест, спортивная школа, тренажерный зал, 2 бассейна, гостиница на 150 мест и медицинский центр. Он позволит проводить спортивные соревнования самого высокого уровня по 35 видам спорта. Уникален по своему техническому исполнению Комплекс гребного слалома. Он сможет принимать федеральные и международные старты независимо от сезона. Это обеспечит круглогодичный тренировочный процесс. Подобных объектов в России нет. В новом Центре фехтования, в свою очередь, воплотятся новейшие и лучшие технологические решения в нашей стране. Кроме того, буквально через две недели, в рамках «Вечера бокса» заложим камень в основание будущего Центра прогресса бокса. Подобные ему есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако наш центр станет самым крупным в России. Его площадь составит порядка 12 тыс. кв. м.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 

Также Андрей Назаров уделил в докладе особое внимание вопросу кадровой поддержке развития спорта. Привлечению молодых специалистов способствует программа «Сельский тренер», которую Башкирия приняла первой среди других регионов России. В 2023 году размер выплат по программе увеличен до 1 млн рублей. С этого года в республике начинается реализация такого же проекта «Городской тренер».

Наш регион выступает площадкой для проведения крупнейших спортивных соревнований. За последние пять лет Башкортостану было доверено провести свыше 50 турниров международного уровня. Яркими событиями прошедшего года стали Летние Игры Сурдлимпийцев, первенство мира по борьбе на поясах, чемпионат России по боксу среди женщин и многие другие масштабные соревнования. Благодаря выдающимся успехам в развитии и поддержке спорта Президент страны доверил Башкортостану проведение главного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В его рамках пройдут первенство России по фехтованию, соревнование по боксу «Кубок Президента», международные состязания по гребному слалому «Кубок Курая», международная встреча по спортивной борьбе «Сборная мира против сборной России». Традиционно Форум объединит более 5 тыс. участников из российских регионов и свыше 15 стран.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 
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